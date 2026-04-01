Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 5: Neuer Ansatz
40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Ein aufregender Tag steht der Crew bevor. Im Besprechungsraum planen die Schatzsucher die Installation von vier Senkkästen im Money Pit. Es ist das bislang größte Projekt seit Beginn der Arbeiten auf Oak Island.
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11: A&E Television Networks, LLC.