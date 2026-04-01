Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 6: Unsichere Zukunft
40 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Jack Begley, Doug Crowell und Gary Drayton begutachten die Umgebung rund um "Lot 4". Eine uralte Karte, die einst von diesem Gebiet erstellt wurde, legt nahe, dass sich hier ein wichtiger Tunneleingang befindet. Der Metalldetektor wird gezückt, die Arbeit kann beginnen.
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Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.