Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

Das große Fressen

DMAXFolge vom 03.07.2024
Das große Fressen

Das große FressenJetzt kostenlos streamen

Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

Folge vom 03.07.2024: Das große Fressen

45 Min.Folge vom 03.07.2024Ab 12

Die Katzen turnen munter im Haus herum. Also hat der Rautenpython auf dem Grundstück der besorgten Kundin ein anderes Tier gefressen. Und danach verkriecht sich die Würgeschlange an einem ruhigen Plätzchen, um die fette Beute in Ruhe zu verdauen. Julia Baker fängt das Reptil ein und setzt es rund vier Kilometer entfernt in der Wildnis aus. Und die Beschreibung beim nächsten Einsatz passt auf die zweitgiftigste Schlange der Welt. Als sich die deutsche Auswanderin dem Exemplar der Gattung Pseudonaja nähert, geht die Natter sofort in Angriffsstellung.

Alle verfügbaren Folgen