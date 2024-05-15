Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

Das Land der Brown Snake

DMAXFolge vom 15.05.2024
Das Land der Brown Snake

Das Land der Brown SnakeJetzt kostenlos streamen

Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

Folge vom 15.05.2024: Das Land der Brown Snake

44 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12

Kriechtiere ohne Ende! In Australien ist einmal mehr Julia Bakers Expertise gefragt. Zwei Reptilien haben sich in einer Garage verschanzt und auf einem anderen Grundstück wurde ein besonders gefährliches Exemplar gesichtet. Die Braunschlange verfügt über ein sehr wirksames Gift. In einem Kindergarten droht ebenfalls Gefahr. Dort muss die deutsche Auswanderin schnell handeln, damit die Kids nicht zu Schaden kommen. Und beim nächsten Einsatz erweist sich eine Spezialkamera als hilfreich. Kann Julia den Python unbeschadet aus einer Wasserleitung ziehen?

Alle verfügbaren Folgen