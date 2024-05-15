Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under
Folge vom 15.05.2024: Das Land der Brown Snake
44 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12
Kriechtiere ohne Ende! In Australien ist einmal mehr Julia Bakers Expertise gefragt. Zwei Reptilien haben sich in einer Garage verschanzt und auf einem anderen Grundstück wurde ein besonders gefährliches Exemplar gesichtet. Die Braunschlange verfügt über ein sehr wirksames Gift. In einem Kindergarten droht ebenfalls Gefahr. Dort muss die deutsche Auswanderin schnell handeln, damit die Kids nicht zu Schaden kommen. Und beim nächsten Einsatz erweist sich eine Spezialkamera als hilfreich. Kann Julia den Python unbeschadet aus einer Wasserleitung ziehen?
