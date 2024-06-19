Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under
Folge vom 19.06.2024: Im Revier der wilden Dingos
44 Min.Folge vom 19.06.2024Ab 12
Eine Östliche Braunschlange hat sich unter einem Wellblech verkrochen. Bei dem Versuch, das Reptil einzufangen, kommt Julia Baker der Natter in Down Under gefährlich nah. Unter einem Kühlschrank in einer Villa in Sandgate versteckt sich ebenfalls ein Kriechtier. Das Exemplar ist nicht giftig, dafür aber besonders wendig und schnell. Danach nimmt sich die Schlangenfängerin eine Auszeit. Julia und ihr Mann besuchen vor der Küste Australiens die größte Sandinsel der Welt. Auf K'Gari wagt sich das Duo mit einem einheimischen Guide in das Revier der Dingos vor.
