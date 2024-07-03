Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

Babyalarm

DMAXFolge vom 03.07.2024
Babyalarm

BabyalarmJetzt kostenlos streamen

Die Schlangenfängerin - Gefahr Down Under

Folge vom 03.07.2024: Babyalarm

44 Min.Folge vom 03.07.2024Ab 12

Julia Bakers Telefon steht in Australien nicht mehr still, denn im Spätsommer bekommen viele Schlangen Nachwuchs. Gerade geboren oder geschlüpft suchen sich die Jungtiere zunächst ein sicheres Versteck und dann gehen sie auf Beutejagd. Im Garten einer Familie kümmern sich Julia und ihr Mann John um das Gelege eines weiblichen Rautenpythons. Aber wo ist das Muttertier abgeblieben? Und eine Babyschlange hat sich im Türrahmen eines Reihenhauses verkrochen. Mit bloßen Händen bekommt die deutsche Auswanderin das Reptil in Down Under nicht zu fassen.

Alle verfügbaren Folgen