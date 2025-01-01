Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
Folge 3: Chili
25 Min.Ab 12
Ein Ausflug zur Bank mit Paloma bringt Beate zum Nachdenken über ihr eigenes Leben. Lisa hat ein Chili-Desaster mit ihrer Mitbewohnerin und braucht dringend Hilfe, während Robert und Beate ihre Liebe zu scharfen Speisen entdecken. Gleichzeitig versucht Riki, seine geheimen Fantasien in einen Roman zu verwandeln, doch der Druck der Kollegen wächst.
