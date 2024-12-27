Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
Folge 7: Nachtschicht
26 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12
Nach ihrem Streit meiden Beate und Robert sich. Robert und Riki müssen Nachtschicht in der Tiefgarage schieben. Besorgt um Yousef, der nach Frankfurt an der Oder gezogen ist, möchte Robert ihm den alten Einkaufstrolley seiner Schwiegereltern schenken. Bei einem Besuch mit frittiertem Essen versuchen sie, die Differenzen zu überbrücken. Ein Todesfall im Kiez bringt Beate und Robert schließlich dazu, ihre Probleme beiseite zu legen.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen