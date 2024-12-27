Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
Folge 8: Weihnachten
27 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12
Weihnachten naht, und während Beate Paloma zum Flughafen für ihren Thailand-Urlaub bringt, geraten ihre Eltern bei den Vorbereitungen in Panik. Robert erfährt von einem Gerücht über den Verkauf ihres Hauses und hält es geheim. Auf der Hochzeit von Armin und Miglena stehen Beate und Robert vor der Wahl: ihre Probleme hinter sich lassen oder alles riskieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen