Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
Folge 4: Thailand
24 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
Beate möchte sich bei Palomas Party als aufregend präsentieren, doch Robert befürchtet das Schlimmste. Lisa ist nervös wegen ihrer Eltern, während Pepe von Thailand fabuliert. Ein Missgeschick im Aufzug führt Robert und Peng in eine Kneipe, wo sie das Unvorstellbare erleben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die StiNos - Ganz besonders stinknormal
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen