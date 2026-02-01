Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 1: Wer wagt, gewinnt
21 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 6
Ein befreundeter Makler bietet Tarek und Christina an, in eines seiner Projekte einzusteigen. Es handelt sich um eine teure Immobilie in einer abgeriegelten Nachbarschaft. Allerdings zahlt sich eine größere Investition meistens richtig aus. Wie werden sich die Supermakler entscheiden?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
