Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 5: Ein Haus voller Tücken
21 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Tarek und Christina sind erfahrene Makler und wissen: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Dieser Leitspruch gilt vor allem bei der heutigen Immobilie. Zwar ist das Haus in gutem Zustand und hat ein ansprechendes Design, doch der Preis und die an den Kauf geknüpften Bedingungen machen das Projekt zu einem riskanten Manöver.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
