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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Die Bieterschlacht

sixxStaffel 4Folge 4vom 01.03.2026
Die Bieterschlacht

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 4: Die Bieterschlacht

21 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Tarek und Christina entdecken in Placentia, Kalifornien, ein Haus aus den 1950er Jahren. Die Altersspuren sind nicht zu übersehen, doch das Design der Immobilie ist einzigartig. Und: Der Preis ist unschlagbar. Findet sich bei dem Objekt doch noch ein Haken?

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