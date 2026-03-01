Ein FreundschaftsdienstJetzt kostenlos streamen
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 6: Ein Freundschaftsdienst
21 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 6
Tarek und Christina bekommen einen Anruf von ihrem langjährigen Freund Carlos, der sein Haus verkaufen will. Als erfahrene Makler wissen sie natürlich, dass man mit ein paar Arbeiten an den richtigen Stellen den Preis in die Höhe treiben kann. Kurzerhand entschließen sie sich, Carlos bei seinem Projekt unter die Arme zu greifen.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
