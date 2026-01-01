Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 6: Ein lukrativer Anbau
21 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 6
Tarek und Christina begutachten ein Haus in Garden Grove, Kalifornien. Das Objekt ist zwar klein, braucht aber ein großes Makeover. Die beiden nehmen sich vor, im ausladenden Garten ein extra Schlaf- und Badezimmer einzubauen.
Die Super-Makler - Top oder Flop?
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
