Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 4: Die Millionenvilla am Strand
20 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 6
Tarek und Christina arbeiten heute an einem Haus in Torrance, Kalifornien. Es liegt in Strandnähe und mit den richtigen Restaurierungsmaßnahmen können sie es zu einem Preis in Millionenhöhe verkaufen.
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.
