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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Viel Lärm in Gardena

sixxStaffel 7Folge 17vom 11.07.2026
Viel Lärm in Gardena

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 17: Viel Lärm in Gardena

21 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6

Ein Angebot in Gardena lässt Tarek und Christina aufhorchen. Doch der laute Straßenlärm könnte den Verkaufspreis für das Objekt enorm schmälern. Trotzdem wollen die beiden ihr Glück versuchen und das Haus in neuem Glanz erstrahlen lassen.

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