Die Super-Makler - Top oder Flop?
Folge 9: Das Märchenhaus
21 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6
Für rund 450.000 Dollar steht ein Haus in Santa Ana zum Verkauf. Tarek und Christina gelingt es, den Preis neu zu verhandeln und das Objekt zu erwerben. Auf das Paar wartet jede Menge Arbeit, doch gemeinsam erschaffen sie ein wahres Traumhaus. Nun müssen sie nur noch einen passenden Käufer finden.
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Die Super-Makler - Top oder Flop?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Discovery Media Ventures Ltd.
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