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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Ärger in Anaheim Hills

sixxStaffel 7Folge 18vom 11.07.2026
Ärger in Anaheim Hills

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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 18: Ärger in Anaheim Hills

22 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 6

Tarek und Christina sind in Anaheim Hills, um ein vielversprechendes Objekt zu besichtigen. Doch im Inneren des Hauses erwartet sie eine böse Überraschung. Tarek will das Risiko trotzdem eingehen und die Immobilie kaufen. Kann er dabei auch auf die Unterstützung von Christina hoffen?

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