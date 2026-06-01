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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Mid-Century-Charme

sixxStaffel 7Folge 8vom 27.06.2026
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Die Super-Makler - Top oder Flop?

Folge 8: Mid-Century-Charme

21 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6

Tarek hat ein Angebot in Orange County erhalten, das eine Investition wert sein könnte. Gemeinsam mit Christina macht er sich auf den Weg zur Besichtigung der Immobilie. Obwohl das Innere des Hauses komplett verdreckt ist, hat es einen ganz besonderen Charme. Doch reicht das aus, um das Paar zum Kauf zu bewegen?

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