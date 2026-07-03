Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 19: Zufall oder Absicht?
22 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Während eines Lagerhausbrandes werden aus einem anderen Gebäude Zeremonien-Geräte gestohlen. Rihaku vermutet, dass die beiden Vorfälle zusammenhängen, und wendet sich hilfesuchend an Maomao. Die junge Apothekerin bemerkt schnell, dass nicht nur diese Geschehnisse miteinander verbunden sind ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN