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Die Tagebücher der Apothekerin

Jinshi und Maomao

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 24vom 10.07.2026
Jinshi und Maomao

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Die Tagebücher der Apothekerin

Folge 24: Jinshi und Maomao

23 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Maomao ist es gelungen, Rakan zu besiegen. Nun muss er eine Dirne aus dem Rokushokan freikaufen. Als er kurz davorsteht, sich für eine der Frauen zu entscheiden, hört er eine bekannte Stimme, der er unbedingt folgen muss. Währenddessen erzählt Maomao Jinshi von ihren gemischten Gefühlen ihrem Vater gegenüber.

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