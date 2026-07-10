Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 24: Jinshi und Maomao
23 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Maomao ist es gelungen, Rakan zu besiegen. Nun muss er eine Dirne aus dem Rokushokan freikaufen. Als er kurz davorsteht, sich für eine der Frauen zu entscheiden, hört er eine bekannte Stimme, der er unbedingt folgen muss. Währenddessen erzählt Maomao Jinshi von ihren gemischten Gefühlen ihrem Vater gegenüber.
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN