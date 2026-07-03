Die Tagebücher der Apothekerin
Folge 21: Der Plan vom Freikauf
22 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Maomao macht es sich zur Aufgabe, die Hofapotheke zu reinigen und lernt dabei den dortigen Arzt Guen näher kennen. Rihaku zerbricht sich derweil den Kopf darüber, wie viel es kosten würde, Pairin aus dem Rokushokan freizukaufen.
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Die Tagebücher der Apothekerin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama, Romanze
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN