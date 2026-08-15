Staffel 1Folge 1vom 15.08.2026
Die SupersitterJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans
Folge 1: Die Supersitter
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Die Phoebe und Max sind Zwillinge aus einer Superheldenfamilie. Sie führen eine gesunde Rivalität. Phoebe setzt ihre Superkräfte für das Gute ein, während Max auf der dunklen Seite steht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Thundermans
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany