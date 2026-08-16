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Die Thundermans

NickelodeonStaffel 1Folge 4vom 16.08.2026
Phoebe gegen Max

Phoebe gegen MaxJetzt kostenlos streamen

Die Thundermans

Folge 4: Phoebe gegen Max

22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6

Max spielt Phoebe einen Streich beim Fototermin in der Schule und zwischen den beiden bricht ein regelrechter Krieg der Streiche aus. Hank und Barb testen derweil eine neue Erziehungsmethode.

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