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Die Thundermans

NickelodeonStaffel 1Folge 3vom 16.08.2026
Das Zeugnis

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Die Thundermans

Folge 3: Das Zeugnis

22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6

Nachdem er die Noten in seinem Zeugnis manipuliert hat, wird Max in einen Mathematikkurs für Fortgeschrittene versetzt und tritt in einem Mathe-Quiz gegen Phoebe an. Unterdessen versuchen Hank, Nora und Billy, einen flüchtigen Zeitungsdieb zu fangen.

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