Staffel 1Folge 2vom 15.08.2026
Das AbendessenJetzt kostenlos streamen
Die Thundermans
Folge 2: Das Abendessen
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Phoebe möchte die Familie ihres Schwarms beeindrucken und lädt sie zum Abendessen ein. Max hat vor, den Abend zu sabotieren, doch als ein unerwarteter Gast auftaucht, müssen beide zusammenarbeiten.
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Die Thundermans
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany