Die Tierärzte von Houston
Folge vom 21.06.2022: Der Ton macht die Musik
44 Min.Folge vom 21.06.2022Ab 12
Haushuhn Benji ist noch einmal mit dem Leben davongekommen. Doch die hinterhältige Attacke eines Kojoten hat Spuren hinterlassen. Tierarzt Dr. Ross gibt sein Bestes, damit die Australorp-Henne bald wieder gesund und munter durch die Gegend flattern kann. Später steht eine ausgiebige veterinärmedizinische Untersuchung bei Doggen-Mischling Dexter auf dem Programm. Der Vierbeiner hat einen Krampfanfall erlitten und muss zudem wegen einer Gelenkversteifung an den Hinterbeinen behandelt werden. Außerdem sorgen wohltuende Klavierklänge für musikalische Unterhaltung in der Klinik.
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Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.