Die Tierärzte von Houston
Folge vom 26.07.2022: Kindertag in der Klinik
45 Min.Folge vom 26.07.2022Ab 12
Arbeit und Familienleben unter einen Hut zu bekommen, ist oft eine Herausforderung - vor allem, wenn beide Elternteile berufstätig sind und die Kita geschlossen ist! Dr. Ross bleibt keine Wahl. Er muss Tochter Kennedy ausnahmsweise mit in die Tierklinik bringen. Derweil führt Dr. Blue bei Dobermann Dutchess einen komplizierten Eingriff durch, um einen großen Tumor zu entfernen, und bei Katze Princess wird eine Entzündung der Gebärmutter festgestellt, die sofort behandelt werden muss.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.