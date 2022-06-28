Die Tierärzte von Houston
Folge vom 28.06.2022: Wenn Kinder flügge werden
44 Min.Folge vom 28.06.2022Ab 12
Über Patientenmangel kann sich das „Cy-Fair Animal Hospital“ in Houston nicht beklagen. Heute bekommt es das dynamische Tierarzt-Trio unter anderem mit einem Mops-Mischling zu tun, der an Atemproblemen leidet. Parallel dazu müssen die Veterinäre einen Vierbeiner mit Herzerkrankung und ein verletztes Opossum behandeln. Außerdem in dieser Folge: Scheiden tut weh! Sydney, die 19-jährige Tochter von Dr. Lavigne, zieht in ihre erste eigene Wohnung.
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Genre:Reality, Tiere, Pets, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.