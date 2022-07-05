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Die Tierärzte von Houston

Der Mittelaltermarkt

TLCFolge vom 05.07.2022
Der Mittelaltermarkt

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Die Tierärzte von Houston

Folge vom 05.07.2022: Der Mittelaltermarkt

45 Min.Folge vom 05.07.2022Ab 12

Tierarzt Dr. Ross ist beim „Texas Renaissance Festival“ zu Besuch. Auf dem beliebten Mittelaltermarkt tummeln sich neben Rittern, Prinzessinnen und Gauklern auch diverse tierische Attraktionen. Raubvögel wie Geier, Falken oder Habichte sind ebenfalls Teil der Show. Im Auftrag eines Falkners soll Dr. Ross mehrere Tiere gegen das West-Nil-Virus impfen. Auch ein Geier mit drei Metern Spannweite gehört zum gefiederten Patientenkreis. Zurück in der Klinik muss der lädierte Schnabel von Spornschildkröte Tesla behandelt werden, und Dr. Lavigne entdeckt bei Rauhaardackel Piper zwei überdimensionale Blasensteine.

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