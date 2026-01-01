Die Tudors
Folge 1: Folge 1
50 Min.Ab 12
Nachdem er sich auf unfeine Weise seiner ersten beiden Ehefrauen entledigt hat, kann Henry VIII. endlich mit der schönen Jane Seymour die Frau heiraten, die ihm hoffentlich einen männlichen Erben schenken wird. Innenpolitisch sind die Aussichten für den Monarchen allerdings deutlich düsterer: Henry hatte einst den Bruch mit dem Papst betrieben, um seine indessen hingerichtete Gespielin Anne Boleyn heiraten zu können - jetzt rächt sich dieser religiöse Zwist ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren