Die Tudors
Folge 7: Folge 7
51 Min.Ab 12
Henry hat sich mit Anna von Kleve für eine Bewerberin nach seinem Geschmack entschieden. Denn die deutsche Fürstentochter stammt aus einem zutiefst protestantischen Haushalt und dürfte somit die Reformation in England beflügeln. Dummerweise stellt sich erst bei ihrer Ankunft in England heraus, dass Anna dem König nicht hübsch genug ist. Obwohl Henry jetzt eigentlich keine Lust mehr dazu hat, muss er dennoch aus strategischen Erwägungen Hochzeit halten.
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
