Die Tudors
Folge 3: Folge 3
48 Min.Ab 16
Obwohl er den Rebellen unter Robert Aske und John Constable in den Verhandlungen eine generöse Begnadigung zugesagt hat, ist die Rache des Königs gnadenlos: Tausende Anhänger der religiösen Rebellion werden massakriert. Im Privaten ist Henry deutlich kompromissbereiter: Quasi zur öffentlichen Zurschaustellung seiner heißen Liebesbeziehung zu Lady Misseldon gibt er ein Aktgemälde bei dem holländischen Meister Hans Holbein in Auftrag.
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
