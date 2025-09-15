Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Tudors

Folge 5

Staffel 3Folge 5
Folge 5

Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Die Tudors

Folge 5: Folge 5

51 Min.Ab 12

Der Tod seiner Frau Jane stürzt Henry in eine tiefe Depression. Er überlässt die Sorge um den neugeborenen Prinz Edward Lady Mary und zieht sich in seine Gemächer zurück. Statt sich mit den immer unkontrollierbareren Zuständen in seinem Reich auseinanderzusetzen, plant der König einen verschwenderischen Palast-Bau. Cromwell stößt in dieser Situation mit seinem Vorschlag auf taube Ohren, der Herrscher möge sich für die Stabilisierung seiner Herrschaft doch alsbald neu vermählen.

Die Tudors
Sony Pictures
Die Tudors

Die Tudors

Alle 4 Staffeln und Folgen