Die Tudors
Folge 5: Folge 5
51 Min.Ab 12
Der Tod seiner Frau Jane stürzt Henry in eine tiefe Depression. Er überlässt die Sorge um den neugeborenen Prinz Edward Lady Mary und zieht sich in seine Gemächer zurück. Statt sich mit den immer unkontrollierbareren Zuständen in seinem Reich auseinanderzusetzen, plant der König einen verschwenderischen Palast-Bau. Cromwell stößt in dieser Situation mit seinem Vorschlag auf taube Ohren, der Herrscher möge sich für die Stabilisierung seiner Herrschaft doch alsbald neu vermählen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tudors
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren