Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Hund Polly

Staffel 11Folge 1vom 18.12.2024
Hund Polly

Hund PollyJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 1: Hund Polly

29 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Themen diesmal: Dittsche betreut den Pensionshund seines Nachbarn, Hund von Barack Obama, Boris Beckers neue Freundin, Abwrackprämie. Zu Gast: Knut Hartmann. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 01. März 2009.

