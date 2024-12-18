Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche Staffel 11 Folge 3 vom 18.12.2024
31 Min. Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche hat gelesen, dass Fritz Wepper im Traum sein alter Derrick-Kollege Horst Tappert erschienen ist. Zu Gast: Heini. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 15. März 2009.

