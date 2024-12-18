Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Schutz vor Krankheiten

DittscheStaffel 11Folge 9vom 18.12.2024
Schutz vor Krankheiten

Schutz vor KrankheitenJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 9: Schutz vor Krankheiten

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Themen diesmal: Schweinegrippe, Urlaub, Entlassung Trainer Jürgen Klinsmann und ein leuchtender Hund im Auto. Zu Gast: Heini. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 03. Mai 2009.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen