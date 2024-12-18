Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 2: Barbie wird 50
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen sind diesmal u.a.: der Weltfrauentag, Magier Siegfried und Roy, Popstar Michael Jackson und die Computermesse Cebit. Zu Gast: Jens, Sohn von "Schildkröte". Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 08. März 2009.
Weitere Folgen in Staffel 11
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
