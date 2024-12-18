Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 1: Schnee
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Ende Februar liegt noch immer eine Menge Schnee. Dittsche erzählt, sein Opa hätte immer gesagt: Es hat geschneit, es ist schon geschnitten. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 21. Februar 2010.
