Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Schnee

DittscheStaffel 13Folge 1vom 18.12.2024
Schnee

SchneeJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 1: Schnee

31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Ende Februar liegt noch immer eine Menge Schnee. Dittsche erzählt, sein Opa hätte immer gesagt: Es hat geschneit, es ist schon geschnitten. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 21. Februar 2010.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen