Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 2: Der HSV und sein Stürmerproblem
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen in dieser Folge: Dauerthema Fußball, Flugangst, Entwicklung, Neuigkeiten der Tierwelt und Natascha Ochsenknecht und ihr neuer Freund. Zu Gast: Knut Hartmann. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 28. Februar 2010.
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004