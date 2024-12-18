Zum Inhalt springenBarrierefrei
31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche betritt den Imbiss mit einem Lied auf den Lippen: „Schumi ist wieder da! Unser Motorheld, der auf der ganzen Welt, verspricht was er hält“. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 14. März 2010.

