Das "Schumiversum" ist zurückJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Das "Schumiversum" ist zurück
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche betritt den Imbiss mit einem Lied auf den Lippen: „Schumi ist wieder da! Unser Motorheld, der auf der ganzen Welt, verspricht was er hält“. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 14. März 2010.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004