DittscheStaffel 13Folge 7vom 18.12.2024
Folge 7: Einkaufsreifen-Erfindung

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche hat einen Einkaufsreifen erfunden mit dem man seine Einkäufe ganz leicht transportieren kann. Da braucht man keinen Hackenporsche und auch keine Tüten mehr! Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 11. April 2010.

