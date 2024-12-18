Hühner bei der StadtreinigungJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 10: Hühner bei der Stadtreinigung
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Frau Karger ist verschwunden. Also eigentlich ist sie mit einer Freundin nach Holland gefahren. Zu Gast: Jens, der Sohn von "Schildkröte".
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004