Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Frischfleisch

Staffel 3Folge 4vom 18.12.2024
Frischfleisch

FrischfleischJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 4: Frischfleisch

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Nachdem letzte Woche der älteste Mann Deutschlands mit 111 gestorben ist, hat Dittsche erfahren, dass der „neue“ älteste Deutsche auch noch Sckolade isst. Zu Gast: Rainer Heinsohn.

