Zu Gast: Titan Uwe SeelerJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 7: Zu Gast: Titan Uwe Seeler
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Dittsche betritt den Imbiss und stutzt. Auf dem Platz von Schildkröte sitzt jemand anderes. Es ist ein reiner Titan: Uwe Seeler!
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004