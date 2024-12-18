Der Papst ist gestorbenJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 6: Der Papst ist gestorben
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Der Papst ist gestorben. Zusammen mit Frau Karger hat Dittsche die Berichterstattung über den Tod von Johannes Paul II im Fernsehen angeschaut. Zu Gast: Oscar Umpierrez.
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Genre:Comedy
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004