Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Der Papst ist gestorben

DittscheStaffel 3Folge 6vom 18.12.2024
Der Papst ist gestorben

Der Papst ist gestorbenJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 6: Der Papst ist gestorben

31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Der Papst ist gestorben. Zusammen mit Frau Karger hat Dittsche die Berichterstattung über den Tod von Johannes Paul II im Fernsehen angeschaut. Zu Gast: Oscar Umpierrez.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Alle 20 Staffeln und Folgen