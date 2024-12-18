Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

DittscheStaffel 6Folge 1vom 18.12.2024
Folge 1: Turnfloh Fabian Hambüchen

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Der HSV hat 2:1 gewonnen und ist damit auf dem Weg aus der Talsohle, hofft Dittsche. Die Mannschaft hat aber auch Pech, mit acht Verletzten. Zu Gast: Rainer Heinsohn.

