Chiffreanzeige von "Julia18"Jetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 6: Chiffreanzeige von "Julia18"
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche trinkt heute ein Bier auf Schumi, damit ihm etwas Ehre erwiesen wird. Denn dessen Heimatstadt hat ihm die Ehrenbürgerschaft verweigert. Zu Gast: Fahrrad-Michi.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004