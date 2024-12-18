Naturbenzin für NaturmotorJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 8: Naturbenzin für Naturmotor
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche möchte eine Wurst von Ingo. Natürlich will er die nicht für sich, sondern braucht sie als „Naturbenzin“ für einen „Naturmotor“. Zu Gast: Jens.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004